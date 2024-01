Il dna dell' antisemitismo Uno sguardo sugli estremismi e la caccia all' ebreo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’assalto dei centri sociali a VicenzaOra segna un passaggio: non c’è più nemmeno l’alibi’antisionismo. Un caposaldoa morale socratica: non commettere ingiustizia e non ricambiare ingiustizia

... quando ancora non se ne parlava affatto, già per l'azienda era nel suo". Lo ha detto in un'...programmi di sostenibilità riguarda il ricondizionamento dei prodotti - ha sottolineato l'ad'...... e la Direzione Engineering del Gruppo, si distingue per il suosportivo e per il suo elevato ... firmato Listone Giordano, si abbina perfettamente al resto' interior design , confermando così ...Andreea Rabciuc. Verranno eseguiti nel pomeriggio, alle ore 15, alla Medicina legale dell'ospedale di Torrette ad Ancona i prelievi per il test del Dna e l'autopsia sul corpo rinvenuto sabato scorso ...All’ospedale di Ancona gli esami per capire se i resti trovati nel casolare in via Montecarottese siano della ragazza scomparsa quasi due anni fa.