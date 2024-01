Il dg dell'Udinese | 'Samardzic tra i migliori d'Europa ma a gennaio resta Su Perez e Maignan'

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il direttore generale, Franco Collavino, è intervenuto a 90° Minuto su Rai 2 per parlaree tante voci di mercato...

Lazar Samardzic torna protagonista e lancia un messaggio al mercato . Il centrocampista dell'Udinese, al centro delle voci di mercato in... (calciomercato)

Walace , centrocampista bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Udinese-Milan , valevole per la 21^ giornata di Serie A (pianetamilan)

"Quando individueremo i colpevoli, non metteranno mai più piede nel nostro stadio". Le parole di Franco Collavino , direttore generale, allontanano per sempre dal "Bluenergy Stadium" le persone che hanno bersagliato con il verso della scimmia Mike Maignan , il portiere del Milan che nella partita di sabato sera ha ...L'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli ha diretto la partita- Milan che ha sospeso per 5 minuti a causa dei buu razzisti che piovevano dagli spalti ... quello'arbitro ternano ...La gara di ieri sabato 20 gennaio, Udinese-Milan, è stata macchiata dall'atteggiamento razzista dei tifosi dell'Udinese che hanno ripetutamente bersagliato il portiere rossonero Maignain con epiteti ...Franco Collavino, dg dell'Udinese, si è soffermato ai microfoni di Rai Sport sul futuro di due talenti dei bianconeri al centro del mercato: ...