Il delivery della sanità | dal 26 gennaio l’ospedale di Livorno userà i droni per trasferire più velocemente le sacche di sangue

...imballaggio per il caffè in chiave sostenibile fino al controllo di gestione in ottica digitale e al servizio die take away. Questo e molto altro tra le startup presenti all'interno...... quanto basta per raggiungere la porta che si trova sul latostruttura. L'utente ha a disposizione due prese USB - C con ricarica rapida Power, ciascuna capace di erogare fino a 20 ...Oltre a presentare il meglio della tecnologia per la gelateria, soft serve, pasticceria e ristorazione lo spazio è arricchito da un focus sulla proposta formativa e consulenziale di Carpigiani Gelato ...(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – A.P. Moller – Maersk dà il benvenuto a Flying Tiger Copenhagen come altro cliente che trasporterà l’intero volume di traffico merci marittimo sotto la cura di Maersk con la ...