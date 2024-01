Il delirio di Stefano Bandecchi nel dibattito sui femminicidi | «Un uomo normale guarda il culo di una donna e se può ci prova» – Il video

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nell’aula del Consiglio comunale di Terni si discute di un atto di indirizzo sul contrasto alla violenza di genere. Il clima nei confronti del sindacoè già rovente, dopo una sua intervista dello scorso novembre a Fanpage in cui aveva detto: «Lei hai mai tradito la sua fidanzata? Deve cominciare a tradirla, sennò non è uno, prima o poi l’ammazza». Parole mai rinnegate da, che anzi rilancia e in uno dei passaggi cruciali del suo intervento dice: «Unildi unae forse ci: se ci riesce se la tromba, altrimenti torna a casa. Offendetevi quanto cazzo vi pare, questa è la mia idea». Il fondatore dell’Università degli studi Niccolò Cusano a modo suo si ...

Nell'aula del Consiglio comunale di Terni si discute di un atto di indirizzo sul contrasto alla violenza di genere. Il clima nei confronti del sindacoBandecchi è già rovente, dopo una sua intervista dello scorso novembre a Fanpage in cui aveva detto: "Lei hai mai tradito la sua fidanzata Deve cominciare a tradirla, sennò non è uno normale, ......Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, lo sa fin troppo bene. A poche settimane dal botta e risposta con la parlamentare Anna Maria Orrico durante la trasmiss ...Bagarre in Consiglio comunale per le dicharazioni omofobe di Stefano Bandecchi Dichiarazioni shock del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. In Consiglio comunale durante la discussione di un atto prop ...