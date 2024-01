Il cantante si è unito al docente di Ingegneria Elettronica all' Università La Sapienza di Roma il 7 settembre dello scorso anno

Leggi su iodonna

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nel corso della sua carriera Valerio Scanu ha vinto molte volte. Ma, come ha avuto modo di raccontare, in nessun campo come in amore. Il 72023 si è sposato con Luigi Calcara, coronando un sogno. Caterina Balivo, ritorno in Rai… col buco nei pantaloni: cade dalla bicicletta e rovina il look X Leggi anche › Mia Martini: i ...