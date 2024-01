Il cacciatore di Michael Cimino da oggi al cinema per tre giorni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il capolavoro dicon Robert De Niro, Il, torna alin versione restaurata 4K per tre, daal 24 gennaio. A 45 anni dalla sua prima uscita, torna alil capolavoro di, Il. Appuntamento imperdibile il 22, 23 e 24 gennaio 2024: treper riscoprire uno dei film entrati nella storia o vederlo per la prima volta sul grande schermo in versione restaurata in 4K. Inserito prima al 79° e poi al 53° posto nella classifica dei migliori film statunitensi di tutti i tempi dell'American Film Institute, vincitore di moltissimi riconoscimenti, tra cui 5 premi Oscar (Film, Regia, Suono, Montaggio, Attore non protagonista), Il ...

