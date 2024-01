Il braccio di ferro decisivo tra Biden e Netanyahu

Il vicepresidente della Camera ed esponente Fdi si dice tuttavia fiducioso, confidando in un "accordo di buonsenso" sul candidato in Sardegna tra i ... (sbircialanotizia)

Il Comitato Olimpico Internazionale manifesta per l’ennesima volta una posizione contraria alla costruzione di una nuova pista da bob a Cortina per ... (ilfattoquotidiano)

È l'inizio di undidecisivo per diversi motivi. Il disaccordo tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ormai alla luce del sole, riguarda il ...... ma l'economia italiana Roma 10/01/2024 - Coppa Italia / Lazio - Roma / foto Image Sport nella foto: Claudio Lotito Prosegue ilditra il Governo e il mondo del calcio per il Decreto ...La crisi degli ostaggi, assieme al braccio di ferro tra Tel Aviv e Hamas, rischia ora di minare alla base la stabilità del gabinetto di Benjamin Netanyahu. Da settimane, infatti, i parenti degli ...Due condizioni impossibili da accettare per lui. Netanyahu ha così approfondito ancora di più il solco con l'amministrazione Biden e con l'Europa, in un braccio di ferro sul quale ha evidentemente ...