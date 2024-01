Il 2024 complicato della Royal Family | Sarah Ferguson ha un tumore alla pelle

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Cade un’altra tegola sulla, che non sembra aver cominciato benissimo il. Dopo la preoccupazione per la principessa Kate Middleton, operata per un non meglio precisato problema all’addome su cui si stanno facendo le più diverse ipotesi e l’operazioneprostata di re Carlo prevista per la prossima settimana, anche, ex moglie del terzogenitoregina Elisabetta, Andrea, ha un problema di salute piuttosto serio. Fergie – questo il suo soprannome presso i tabloi inglesi – avrebbe infatti un melanoma maligno, un, come riferito da un portavoceduchessa di York che ha confermato quanto anticipato da Sky News. La diagnosi è arrivata nel corso di ...