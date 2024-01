Ieri in Campania | 51enne ucciso a Secondigliano | raffica di furti in Valle Telesina

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, domenica 21 gennaio 2024. Avellino – E’ Ines Fruncillo il nuovo Presidente di Fratelli d’Italia per la provincia di Avellino. Questo l’esito della lunga giornata elettorale, dopo che il Congresso provinciale si era aperto nella giornata di sabato 20 gennaio con la visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. (LEGGI QUI) Benevento – Trein abitazione sono stati denunciati nella serata diina San Lorenzello e sul posto ora stanno indagando i Carabindella Compagnia di Cerreto Sannita. (LEGGI QUI) Caserta – Qualcuno le ha incendiato la vettura e lei ai carabinha indicato come possibile responsabile l’ex ...

Disagi anche oggi. Rfi ha istituito una navetta bus sostitutiva. Alcuni treni deviati sulla linea via Bivio Santa Lucia. Treni sospesi da un giorno tra Nocera Inferiore e Salerno, sulla Linea Storica. Grande festa per le Polizie Locali della Campania che ieri mattina si sono ritrovate presso la Cattedrale di San Matteo di Salerno per celebrare il Patrono del Corpo, San Sebastiano Martire.