Identificato uno dei responsabili degli insulti a Maignan Daspo di 5 anni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Le indagini sul caso di razzismo che ha coinvoltosono state rapidissime. Secondo quanto riporta l’Ansa infatti è stato individuato il primo responsabile che ha ripetuto per 12 volte “negro di m…”. Sky Sport riporta La Polizia di Stato di Udine, nel corsoapprofondimenti investigativi conseguenti agli episodi di razzismo verso il portiere del Milan, grazie al supporto del sofisticato impianto di vide-sorveglianza presente presso lo Stadio Bluenergy, ha individuato un primo soggetto indiziato di avere proferito invettive a sfondo razzista ripetute per dodici volte. L’uomo, quarantaseienne della provincia di Udine, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà’ alla Procura della Repubblica di Udine che sta coordinando le attività di indagine. Contestualmente il Questore della Provincia ...

Si tratta di un quarantaseienne della provincia di Udine, già conosciuto dalle forze dell'ordine. E' stato identificato dalla Polizia e deferito in stato di libertà' ...È stato individuato uno dei responsabili degli insulti razzisti a Mike Maignan in occasione della sfida tra Udinese e Roma.