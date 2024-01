Idee regalo per San Valentino 2024 da North Sails

(Di lunedì 22 gennaio 2024) MILANO – Con l’avvicinarsi della festa più romantica dell’anno,presenta le sue esclusive proposte per San, pensate per coloro che amano condividere la passione per l’oceano. I capivengono realizzati con il minor consumo di risorse possibile: il brand impiega tessuti riciclati e materiali di origine vegetale coltivati con metodi biologici, e si impegna ogni giorno per restituire all’oceano e alla natura ciò che viene sottratto, in ottica “Ocean Positive”. Che si tratti di una romantica passeggiata in riva al mare o di una cena a lume di candela in barca,offre un’ampia gamma di proposte per trovare ilperfetto e rispettoso dell’oceano. REVERSIBLE SAILOR JACKET Basata sulla silhouette dell’iconica ...

Inizio dell'anno amaro per 77 lavoratrici e lavoratori in Italia della Thun , azienda leader dal 1950 in creazioni che comprendono, articoli per la casa, accessori donna e bimbo. È stato comunicato loro infatti che è in atto una procedura di licenziamento collettivo: tra le motivazioni inserite nella procedura di ...La festa dell'amore e degli innamorati è in arrivo. Ecco le più belleSan Valentino 2024 a tema beauty per lei Volete farla felice Ecco le più bellebeauty a tema regali San Valentino 2024 per lei. Una selezione di must trucco , profumi e skincare ...Inizio dell’anno amaro per 77 lavoratrici e lavoratori in Italia della Thun, azienda leader dal 1950 in creazioni che comprendono idee regalo, articoli per la casa, accessori donna e bimbo, a cui è st ...Il sindacato Femca Cisl dei Laghi è pronto a dare battaglia, perchè, scandisce il segretario Marco Felli, “Non è possibile che a pagare le difficoltà aziendali siano sempre i soliti. Cioè i lavoratori ...