I tifosi arabi hanno fischiato il minuto di silenzio per la morte di Gigi Riva durante la finale di Supercoppa Italiana | la spiegazione del gesto

Roma, 12 gen – Questa domenica è in programma la finale della trentottesima edizione della Supercoppa di Spagna, partita che vedrà scendere in campo ... (ilprimatonazionale)

Per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita la Lega Serie A ha organizzato le cose in grande , chi arriverà a Riyadh nelle prossime ore. L’edizione ... (spazionapoli)

Durante la conferenza stampa prima dell'inizio della Supercoppa in Arabia, Luigi De Siervo ha parlato dei progetti per il calcio italiano (pianetamilan)

Non sono passati inosservati i fischi, soprattuto daiche su X si sono prontamente scagliati contro i, rei secondo loro dei fischi, e sopratutto dei vertici del calcio italiano ......È stato un episodio estremamente spiacevole quello andato in scena all'inizio del secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. È stato infatti indetto ...Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato la vicenda dei fischi, durante il minuto di silenzio per Gigi Riva da parte dei tifosi arabi, tramite i canali social. Non è fantasia, purtroppo, ma pura e ...