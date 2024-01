I tentacoli di Russia e Cina sull’Africa | dallo scacco matto alla Francia ai minerali del Corno d’Africa | le ultime conquiste dei nuovi colonizzatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’attenzione della comunità internazionale è concentrata, nellesettimane, sul Medio Oriente e l’Asia Orientale, ma dall’Africa, un continente strategico troppo spesso dimenticato a livello geopolitico, suona unrme preoccupante per Europa e Stati Uniti. Laha recentemente annunciato, come riportato da Reuters, l’avvio di una cooperazione militare con il Niger, mentre il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha ribadito, durante una visita in Togo, che Pechino è pronta a difendere la sovranità e la sicurezza di questa piccola nazione africana. La doppia mossa delle due potenze evidenzia come le sfere d’influenza russa e cinese si stianorgando sempre di più in Africa a discapito di quelle di Bruxelles e Washington. Ecco come stanno le cose in alcune aree del continente. SAHEL – La regione del ...