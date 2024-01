I salari non saliranno a gennaio | l’appello di Landini | “Rinnovare subito i contratti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Due i messaggi: da una parte la richiesta di, dicendo no alle gabbieali; dall’altra quella rivolta al governo per ritirare la legge delega sulla contrattazione. Il segretario generale della Cgil, Maurizio, rivolge questo doppio appello sul tema deiall’esecutivo in un’intervista a la Repubblica.chiede al governo anche di tornare a negoziare con i sindacati per superare la precarietà, puntare a un fisco giusto e sulla politica industriale. Al momento, secondo il leader della Cgil, “non c’è una strategia” e per questo la mobilitazione del sindacato “continua”.disui: “i ...