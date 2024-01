I parenti degli ostaggi fanno irruzione nel parlamento israeliano | “Riportateli a casa”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Un gruppo di familiariisraeliani a Gaza ha fattoquesta mattina nella commissione finanze della Knesset chiedendo interventi urgenti per il rilascio dei rapiti dalla Striscia. Il gruppo fa parte della protesta che da ieri sera si sta svolgendo nei pressi della residenza a Gerusalemme del premier Benjamin Netanyahu, del quale contestano la scarsa azione per riportare agli"prima che sia troppo tardi". Il gruppo dei manifestanti è stato allontanato dalla commissione che tuttavia ha sospeso i suoi lavori.

In un atto di disperazione e frustrazione, decine di parenti di ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza hanno fatto irruzione in una ... (thesocialpost)

Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con ... (ilsole24ore)

... migliaia di persone in piazza a Tel Aviv contro Netanyahu FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Israele, famiglieostaggi davanti alla casa di Netanyahu. FOTO I...Questa mattina un gruppo diostaggi israeliani prigionieri di Hamas ha interrotto per protesta i lavori della commissione ...Un gruppo di familiari degli ostaggi israeliani a Gaza ha fatto irruzione questa mattina nella commissione finanze della Knesset chiedendo interventi urgenti per il rilascio dei rapiti dalla Striscia."Avete demolito il governo per la vostra agenda, ma non lo fate per la restituzione degli ostaggi", è l'accusa rivolta al presidente della commissione, Moshe Gafni, deputato di United Torah Judaism, ...