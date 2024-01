I Negramaro pronti per Sanremo 2024 | «Un nuovo debutto | poi il disco e gli stadi»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ecco cosa hanno raccontato inell’incontro stampa in vista della loro partecipazione al Festival dicon il brano Ricominciamo tutto Idebuttano tra i big del Festival dicon il brano Ricominciamo tutto. Nell’incontro con la stampa raccontano la scelta di presentarsi in gara: «Nel cast ci sono alcuni amici che hanno festeggiato con noi i 20 anni di carriera a Galatina. Con Fiorello e Amadeus c’è un ottimo rapporto, ci hanno voluto fortemente al Festival. Avevamo dei pregiudizi che abbiamo sconfitto. Con questi super ospiti non c’è gara, spero vincano dei ragazzi giovani. A giugno andiamo a suonare la musica nei nostri palchi,fa parte del percorso ma per altri, come all’epoca per noi, è un trampolino di lancio». Giuliano racconta ...

...al FantaSanremo 2024 e quanto tempo c'è ancora per ideare il team perfetto Se ormai siete... Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Il Volo, Alfa, Alessandra Amoroso, Gazzelle,, ...... Ricchi e Poveri, Fiorella Mannoia), artisti di successo (, Renga e Nek, Emma, Alessandra ... Alfa, Il Tre, Fred De Palma, Mister Rain, Dargen D'amico, Rose Villain), giovani artistiper ...“Siamo andati a trovare nostro fratello Jovanotti in ospedale dopo l’intervento che ha subito in queste ultime ore”, si legge sotto la foto postata dai Negramaro. E ancora: “È davvero bellezza ...I Negramaro hanno fatto visita a Jovanotti in ospedale, dove si trova ricoverato per l'operazione che ha ricostruito il femore fratturato in una caduta in bici a Santo Domingo, sei mesi fa. E' stato ...