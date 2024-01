I ladri che hanno ucciso una cagnolina a calci prima di rubare tutto

(Di lunedì 22 gennaio 2024)di entrare in casa perun cane a. C'è rabbia e indignazione per quanto accaduto ad Ariolo, frazione di Marone, piccolo comune in provincia di Brescia. "Era solo un cane, verissimo - ha scritto su Facebook la figlia dei due coniugi vittime del furto, una...

Esistono alcune funzioni appositamente pensate per intimidire un ladro in caso di furto del telefono: la trappola che devi conoscere. Le percentuali ... (cityrumors)

Gianfelice Facchetti ha parlato del l’Inter e del duello contro la Juventus in campionato. Il suo pensiero sulla battuta di Allegri. NO POLEMICHE ? ... (inter-news)

...mirino dei. E' accaduto l'altra notte a Cadeo. Ignoti sono entrati all'interno di un'azienda agricola e sono riusciti ad asportare un trattore. Un danno enorme per i titolari dell'azienda...... nonché le loro procedure sui tempi di convocazionedifferenziano i migranti in base al paese ...per 'Squillanti Presenze' al Conservatorio Nicolini Successivo Aziende agricole nel mirino dei, ...LE PAROLE – «Penso che dovrà lottare per arrivare tra le prime quattro, se riuscirà a vincere lo scudetto sarà una bella impresa. Bisogna vedere come reggerà l’Inter le Coppe. Questo momento darà ...Il 23 gennaio 2024 si tiene l’udienza nei confronti del giovane emiliano al quale si contesta la pesca di frodo nelle acque di Capo Caccia avvenuta a fine agosto 2022. Grig presenta istanza di costitu ...