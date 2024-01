I Friedkin hanno venduto agli Arabi | nuovo presidente e Totti

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Voci sorprendenti sono circolate nelle ultime ore in merito al futuro societario della Roma. Arriva la presa di posizione della proprietà Una voce clamorosa circolata nelle ore precedenti la sfida contro il Verona ha scosso ulteriormente un ambiente di per sé già in ebollizione. Dopo l’esonero di José Mourinho deciso a sorpresa daldella Roma Dan, una scelta che ha fatto infuriare la stragrande maggioranza dei tifosi giallorossi, un’indiscrezione diffusa dal popolare sito Dagospia ha scatenato dibattiti e discussioni. In base a quanto riportato dal portale fondato dal noto giornalista ed esperto di gossip, Roberto D’Agostino, il club capitolino sarebbe sul punto di passare dalle mani dell’imprenditore americano a quelle di un non meglio precisato fondo arabo. Uno scenario che in determinati ambienti finanziari considerano più che ...

