Holden vince il Disco d’Oro con Dimmi che non è un addio

... ma non per davvero) Cover Petit " Cullami Kia " When We Were Young" una dei Coldplay ... Gara ballo "battle di specchio" giudicata da Sveva Berti: Dustin () Sofia Nicholas Passi a due : ...... ma non per davvero) Cover Petit - Cullami Kia - When We Were Young- una dei Coldplay ... Gara ballo "battle di specchio" giudicata da Sveva Berti: Dustin () Sofia Nicholas Passi a due : ...Tra discussioni e colpi di scena è andata in onda la sedicesima puntata di Amici 2023. L’attenzione durante il programma condotto da Maria De Filippi è stata tutta rivolta a due nuove cantanti (Kia e ...L'allieva canterà il brano When we are young e riuscirà a battere Holden, che si classificherà secondo con 'Trouble' dei Coldplay. L'allievo di Rudy Zerbi riceverà comunque i complimenti da parte dei ...