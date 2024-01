Hockey ghiaccio | Olimpiadi Giovanili Invernali | Italia | tutto facile con il Messico Poi il ko agli shoot-out contro la Corea del Sud

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Altro giro, altra corsa, per l’femminile nel round robin del torneo disu3×3 alledi Gangwon 2024. Nella giornata odierna infatti, le azzurre sono state dapprima impegnateil, che hanno battuto in scioltezza per 11-3, e poile padrone di casa delladel Sud, con le asiatiche brave a spuntarla-out con lo score di score di 6-5, dopo che la gara si era chiusa sul 5-5. Nella classifica del girone, l’, che ha già disputato 5 partite, vanta un totale di 3 vittorie e 2 sconfitte, di cui una peròout, ed ha messo insieme 10 punti, ...

Alle Olimpiadi Giovanili Invernali 2024, in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud, è iniziato il torneo femminile di Hockey su ghiaccio , ... (oasport)

Arrivano le temperature sottozero e con loro anche le foto di pattinaggio esunegli specchi d'acqua della Valganna : una tradizione che ancora regge malgrado i cambiamenti climatici e gli inverni non più freddi come una volta. Galleria fotografica Pattinaggio ...... servita a sette metri dalla porta da Acuti, che aveva avuto il pallone da Bargi, con il palone respinto sul fondo da Noemi Fedele con intervento da portiere disual 40 . TABELLINO ...Altro giro altra corsa per l’Italia femminile nel Round Robin del torneo di hockey su ghiaccio 3×3 alle Olimpiadi Giovanili Invernali di Gangwon 2024. Nella giornata odierna infatti, le azzurre sono ...Il Pergine ha fatto la storia dell'hockey su ghiaccio italiano, vincendo per la prima volta la Coppa Italia. La squadra trentina ha battuto il Caldaro 4-1 nella finalissima disputata all'Acinque Ice ...