“Ho un tumore” Paola Ferrari | l’annuncio in televisione | “Mi devo operare”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La malattia della giornalista italiana,. Ore di preoccupazione per la nota giornalista italiana quando ha comunicato che la malattia purtroppo è sopraggiunta e che richiederà dunque che venga eseguita un’operazione. A spiegare la situazione, la diretta interessata nel corso della puntata di Storie di donne al bivio, che andrà in onda giovedi 25 gennaio su Rai 2 alle 24.30.colpita da unè stato dato dalla diretta interessata nel corso dell’intervista con Monica Setta a Storie di donne al bivio. Arriva dunque la conferma: “Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione”. Leggi anche: “Con il nuovo ...

... "Ho rischiato mi portassero via mezzo viso"Ferrari lo confessa in tv. Ospite di Monica ... svela che ha appena scoperto di avere un altrosul volto . " E' un carcinoma basilare, sempre ...La giornalista lo rivela nel programma condotto da Monica Setta 'Storie di donne al ...Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione". Dopo l'annuncio del tumore alla pelle che ha colpito Sarah Ferguson, la confessione arriva dalla giornalista Paola Ferrari, ...Paola Ferrari sarà operata per un tumore. Ad annunciarlo è lei stessa a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio, in onda giovedì 25 gennaio su Rai 2 alle 24.30. "Sì, ho avuto un cancro ...