Ho un piccolo tumore | ma non voglio fare la vittima | la rivelazione di Paola Ferrari

(Di lunedì 22 gennaio 2024) "Ho un cancro moltoma nonla". Per questo, spiega, tornerà subito al lavoro lanciando un messaggio di forza e speranza a tutte e le donne e uomini costrette ad affrontare il suo stesso problema di salute. Raccontandosi a Monica Setta nel programma Storie al bivio su Rai 2, la 63enne giornalista sportiva ex conduttrice della Domenica sportiva oggi al timone di 90° minuto non ha problemi a uscire allo scoperto e rivelare: "Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione". Le parole dellaarrivano a poche ore dall'annuncio del melanoma ...

Paola Ferrari ed il: la rivelazione in tv " Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi ......della Rai sarà costretta ad affrontare un nuovo intervento chirurgico per asportare un... 'E' stato scoperto da poco, è molto, andrò a operarmi fra qualche giorno ma poi sarò comunque la ...Il tumore alla pelle, che le è stato diagnosticato ... Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la ...Altri problemi di salute per Paola Ferrari. La giornalista della Rai sarà costretta ad affrontare un nuovo intervento chirurgico per asportare ...