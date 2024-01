Ho un altro tumore e devo operarmi L' annuncio choc della tele-giornalista

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Altri problemi di salute per Paola Ferrari. LaRai sarà costretta ad affrontare un nuovo intervento chirurgico per asportare unbasocellulare al viso. Il volto dei canali sportivi di viale Mazzini lo ha annunciato in un'intervistavisiva che verrà diffusa nei prossimi giorni: “E' stato scoperto da poco, è molto piccolo, andrò afra qualche giorno ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione. Il problema si è ripresentato anche se fortunatamente in uno stadio iniziale e di piccole dimensioni, e quindi meno preoccupante. Si tratta di un carcinoma basocellulare, sempre sul viso. L'ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. E' piccolo ...