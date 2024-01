Highlights Alcaraz-Kecmanovic 6-4 6-4 6-0 | ottavi Australian Open 2024 VIDEO

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ilcon glidi, sfida valevole per glidi finale degli. Passeggiata di salute per lo spagnolo, che trionfa per 6-4 6-4 6-0 in meno di due ore di gioco e raggiunge Zverev ai quarti. Il serbo ha tenuto botta per i primi due set salvo poi crollare nel terzo – complici le fatiche dei turni precedenti – e subire un sonoro bagel. SportFace.

... anche Sportface.it seguirà l'impegno dinel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti,e le parole ...TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIe Kecmanovic scenderanno in campo ... news, approfondimenti,e parole dei protagonisti.In a commanding straight-set victory over unseeded Serbian Miomir Kecmanovic, the second seed Carlos Alcaraz, considered a formidable contender against defending champion Novak Djokovic, showcased a ...Catch the latest action from the 2024 Australian Open. Medvedev, Hurkacz, Zverev, and Alcaraz secure their spots in the quarterfinals. Read more!