Harry e Meghan hanno mandato un messaggio a Carlo e Kate Middleton

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Stando alle ultime indiscrezioni britanniche, il duca e la duchessa di Sussex avrebbero inviato auguri di pronta guarigione al sovrano, in vista dell’intervento alla prostata, e alla principessa del Galles, operata all’addome: «contattato entrambi». Segnali di riavvicinamento?

Una mail non inviata a Harry e Meghan sullo stato di salute di Carlo e Kate avrebbe fatto raffreddare ancora di più i rapporti con la famiglia reale ... (ilgiornale)

Il rapporto tra William e Harry potrebbe essere danneggiato in maniera irreversibile. L’allontanamento progressivo dei figli di Diana è una ferita ... (dilei)

I Sussex avrebbero contattato re Carlo e il principe marito di Kate Middleton per esprimere preoccupazione e auguri . Mentre la principessa assicura ... (corriere)

Per la maggior parte delle famiglie, la malattia di un suo membro rappresenta un’occasione di riavvicinamento, dove ce ne fosse bisogno. Ma quella ... (milleunadonna)

Amore e sesso: il vero e il falso sul piacere X Leggi anche › Non solo: tra i royal avanzano nuove coppie Rauw Alejandro e Yasmin Barbieri insieme a Milano Dalle foto, ...Di positivo c'è il riavvicinamento di, che hanno inviato un messaggio di pronta guarigione a Kate. Vediamo se sarà questo il primo passo per un riconciliamento con tutta la famiglia ...(KIKA) - USA - I Duchi di Sussex Harry e Meghan sono in contatto con la principessa del Galles Kate Middleton e il sovrano del Regno Unito Carlo III, recentemente colpiti da problemi di salute. Pace ...A distanza di più di un anno dall’uscita del famoso documentario di Harry e Meghan Markle su Netflix, sopraggiungono nuove indiscrezioni, verso quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un messaggio ...