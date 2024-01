Guinea Equatoriale Costa d’Avorio | orario | dove vederla e probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024), oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa:, oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa del Gruppo A. I padroni di casa hanno l’ultima occasione per trovare un successo che permetterebbe a Kessié e compagni di approdare al turno successivo. Gli avversari ci arrivano dopo una vittoria e un pari con la possibilità di poter godere di due risultati positivi a proprio vantaggio. Andiamo a vedere le, l’vedere la gara. Le ...