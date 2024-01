Guinea Bissau-Nigeria | Coppa d’Africa | tv in chiaro | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è una partita della fase a gironi dellae si gioca lunedì alle 18:00: tv in, streaming,. Dopo la falsa partenza con laEquatoriale laha fatto registrare la sua prima vittoria nella’23 nella seconda giornata della fase a gironi, aggiudicandosi lo scontro diretto con la Costa d’Avorio (0-1), la nazionale ospitante. Osimhen – IlVeggente.it (Lapresse)Tre punti pesantissimi per le Super Eagles di Jose Peseiro, che restano padrone del proprio destino: in caso di successo con la– unica ancora a quota zero punti e ormai eliminata dalla competizione ...