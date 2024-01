Guerriglia rossa | Elly non parla perché non sa qual è la matrice? Botta e risposta con Foti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Per il Pd, solitamente molto loquace quando c’è da condannareche evento che secondo loro attenta alle istituzioni democratiche, per ciò che è avvenuto a Vicenza bastano due righe del sindaco. Nulla di più. Ma come? Centri sociali all’assalto di polizia e operatori israeliani della Fiera dell’oro e Schlein non ha nulla da dire? Forseè d’accordo? Forsenon le è chiara la? Imbarazzante silenzio di Schlein che diviene assenso “Dopo il silenzio imbarazzante del segretario del Pd Schlein sui centri sociali che sabato hanno assaltato gli stand israeliani a Vicenza e ferito diversi appartenenti alle Forze dell’Ordine, è necessario un chiarimento sull’utilizzo di locali di proprietà del Comune di Vicenza concessi, da oltre un decennio, al centro sociale ‘Bocciodromo’ Vicenza”. Lo dichiara il ...