Guerra ultime notizie Borrell | ok missione Ue nel Mar Rosso Ipotesi nave italiana Media | «Israele propone due mesi pausa per il rilascio ostaggi»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con sovranità su Gaza

Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con ... (ilsole24ore)

Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con ... (ilsole24ore)

Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue : finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con ... (ilsole24ore)

Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con ... (ilsole24ore)

Per restare aggiornato sullenotizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche ...si tratta del periodo di cessate il fuoco più lungo che Israele ha offerto dall'inizio della. ......interni sulle dichiarazioni di Elly Schlein contro l'export di armi verso Israele in queste... Anche perché in Italia la legge già vieta di esportare armamenti verso i paesi in. I più ...Da sempre personaggio riservato e schivo, viveva in un appartamento nel centro di Cagliari e negli ultimi anni aveva limitato anche le ... il più forte attaccante azzurro più forte del dopo guerra. E' ...Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie La storia, in onda martedì 23 gennaio alle ore 21:30 su Rai1 ...