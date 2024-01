Guenda Goria incinta dopo la malattia | “Per i medici era impossibile”

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Cicogna in volo per, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo. A sorpresa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato a La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai1, di aspettare un bebè dal fidanzato Mirko Gancitano. Un piccolo miracolo per la cantante e attrice, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con l’endometriosi e una gravidanza extrauterina. Per iera praticamenteuna gravidanza, se non con l’aiuto della fecondazione assistita. E invece laè rimasta. Attualmente è al terzo mese di gravidanza: il parto è dunque previsto la prossima estate. Prima però convolerà a nozze: dirà sì al suo Mirko il prossimo 16 maggio in Sicilia, terra natale di Gancitano.