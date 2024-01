Guenda Goria | chi è il fidanzato Mirko Gancitano | “Lo sposo | Mirko è l’uomo perfetto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024)ha ritrovato l’amore. La relazione di cui si era tanto parlato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, quella con Telemaco Dell’Aquila, è ormai definitivamente archiviata dopo alcuni tira e molla. Ora, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoè fidanzata con, non un volto estraneo al mondo dello spettacolo: è infatti un attore, videomaker, fotografo e personaggio televisivo. La coppia sarà ospite oggi a La Volta Buona in onda dalle 14:00 su Raiuno, dove saranno intervistati dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo in merito ai preparativi per le nozze annunciate negli scorsi mesi. I due sono stati paparazzati su Chi e hanno deciso di ufficializzare il loro sentimento sui rispettivi profili Instagram qualche anno fa. ...