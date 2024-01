“Guardate | ci stanno riprovando” Roberta Di Padua fuori da Uomini e Donne ma ancora dentro | la bomba sull’ex dama e il cavaliere più discusso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024), indizi social dai due protagonisti del Trono Over. Nelle ultime settimane al centro dello studio del popolare dating show condotto da Maria De Filippi abbiamo assistito a tutto. Perfino una brutale lite quasi sfociata in rissa tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Proprio quest’ultimo, dopo la fine della relazione con Ida Platano, con la quale non sono mancate le frecciate, è tornato a far parlare di sé e delle sue storie. In questi giorni tiene banco la frequentazione tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Lasi è decisa a dare l’esclusiva al, ma proprio sul più bello, dopo che aveva mostrato interesse, l’ex di Ida ha deciso di non proseguire la relazione. Insomma, è finita tra Alessandro e Cristina. E ora? Beh, notando alcuni indizi social c’è chi è pronto a scommettere ...