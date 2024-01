Groenlandia ha perso 5 000 chilometri quadrati di ghiaccio in 40 anni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Allarme Nature La calotta glaciale della, la seconda più vasta al mondo, hacirca 5.091didal 1985. E' l'allarme lanciato da Nature. In particolare, riportano gli autori, la calotta si è ridotta in media di 218ogni anno a partire dal gennaio 2000.

Allarme Nature La calotta glaciale della, la seconda più vasta al mondo, hacirca 5.091 chilometri quadrati di ghiaccio dal 1985. E' l'allarme lanciato da Nature. In particolare, riportano gli autori, la calotta si è ...Lo scioglimento della calotta glaciale della, in atto ormai da decenni e a un ritmo sempre più rapido, è tra gli osservati speciali ... a lungo considerati stabili, hannopiù del 30% ...La calotta glaciale della Groenlandia, la seconda più vasta al mondo, ha perso circa 5.091 chilometri quadrati di ghiaccio dal 1985. E' l'allarme lanciato da Nature. In particolare, riportano gli ...Uno studio rileva che la calotta glaciale della Groenlandia sta perdendo in media 30 milioni di tonnellate di ghiaccio all’ora per la crisi climatica, ovvero ...