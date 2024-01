Grenoble-Auxerre martedì 23 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il, terzo nella classifica di Ligue 2 con 35 punti, ospita la prima della classeche di punti ne ha 41. Ricordiamo che solo le prime due sono promosse direttamente, senza passare per i playoff, dunque questa è una sfida davvero importante anche per la classifica. Gli ospiti non perdono dal 6 novembre InfoBetting: Scommesse Sportive e