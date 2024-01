Gratta e vinci | non l’ha presa affatto bene | reazione inaspettata

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 22 gennaio 2024), la suacontrocorrente ha spiazzato un po’ tutti: questa storia vi farà venire i brividi, proprio come a loro. Qualcuno rimane impassibile, qualcun altro si dà alla pazza gioia. Qualcuno fa finta di niente, qualcun altro è impaziente di urlarlo ai quattro venti. Il mondo è bello perché vario, recita un antico proverbio, ed è proprio così. È giusto, stando in questo modo le cose, che ognuno reagisca alle belle notizie secondo quello che è il suo temperamento. XSharon Culpepper, una donna di Newport, nel North Carolina, ha reagito in maniera completamente diversa da come avrebbe fatto, magari, ognuno di noi. Ha avuto unacompletamente, come scoprirete a breve, quando si è resa conto che la dea bendata, fra tanti, aveva scelto di rivolgere le sue attenzioni ...