Gratta e Vinci | il nuovo tagliando regala subito la vincita massima

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 22 gennaio 2024), c’è vita oltre Lombardia e Lazio. Ilbigliettolata. Una somma che ti fa cambiare letteralmente vita Si parte con il botto. Si, siamo già partiti con il botto con duete milionarie una in Lombardia e una nel Lazio, che si confermano quelle che sono davvero baciate dalla fortuna. Ma adesso vi parliamo di un colpo centrato in una regione che di solito noncosì grandi sorprese. Una bellata nelle Marche (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl 2024 è iniziato alla grandissima anche nelle Marche, a Civitanova Marche per la precisione, dove all’interno del Bar Tabacchi dei Pini, in Via Lazio 1, così come racconta Agimeg.it, con unche non ha una ...