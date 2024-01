Grande Fratello | un’ex gieffina dopo l’eliminazione scrive un messaggio per gli inquilini

(Di lunedì 22 gennaio 2024), l’exRosannaarriva su Instagram. Le prime parole della cantante, nella scorsa diretta la cantante Rosannaè stata eliminata dal gioco. La cantante è entrata nel reality show di Canale 5 in qualità di concorrente.alcuni battibecchi affrontati durante la sua permanenza in Casa con diversi, Rosanna è stata eliminata. Leggi anche –> Mewl’addio ad Amici rompe il silenzio: la cantante rivela un retroscena (VIDEO) Le parole dell’ex… Rosannanelle ultime ore è tornata su Instagram dove per la prima volta si è esposta sulla sua breve ma ...

Il Grande Fratello cambia ancora. Questa sera Alfonso Signorini non tornerà in onda per lasciare spazio alla diretta della finalissima di Supercoppa ... (leggo)

Durante la serata di ieri Fiordaliso ha commentato l'atteggiamento di Stefano Miele e ha riservato alcune critiche. Secondo la cantante, il neo concorrente delè un'abile stratega: prima stuzzica i concorrenti per creare delle dinamiche e poi chiede puntualmente scusa prima della diretta. A tal proposito Fiordaliso non sembra avere dubbi: "...Anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, martedì 23 gennaio. Nel palinsesto di Mediaset è cambiata ancora una volta la programmazione in vista di un evento calcistico in ...Piccanti rivelazioni per gli appassionati del Grande Fratello. La blogger e conduttrice Daniela Collu, che nel 2014-2015 fu anche tra gli autori del Gf, ha raccontato a Tintoria Podcast alcuni ...Il Grande Fratello doveva in onda questa sera, lunedì 22 gennaio, ma c'è stato un cambiamento. Scopriamo quando verrà recuperata la puntata.