Grande Fratello | stasera non va in onda | ecco il motivo Tutto pronto per il ritorno del doppio appuntamento

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ilcambia ancora. Questa sera Alfonso Signorini non tornerà inper lasciare spazio alla diretta della finalissima di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Per...

Il risveglio non è stato certamente dei migliori per Perla Vatiero all'interno della casa del Grande Fratello . La ragazza, infatti, si è molto ... (tvpertutti)

Si scaldano gli animi al Grande Fratello in vista della puntata di martedì 23 gennaio 2024. Eccezionalmente di martedì, visto che come annunciato da ... (caffeinamagazine)

Durante la serata di ieri Fiordaliso ha commentato l'atteggiamento di Stefano Miele e ha riservato alcune critiche. Secondo la cantante, il neo concorrente delè un'abile stratega: prima stuzzica i concorrenti per creare delle dinamiche e poi chiede puntualmente scusa prima della diretta. A tal proposito Fiordaliso non sembra avere dubbi: "...Chi è Sarah Ferguson La duchessa, ex moglie deldi re Carlo e terzogenito della regina ... Una seconda diagnosi di cancro entro sei mesi è chiaramente unasfida da affrontare, dicono le ...Fabio Maresca, l'arbitro di Udinese-Milan di sabato, ha vissuto e gestito l'episodio di razzismo nei confronti del portiere rossonero Mike Maignan. Maresca, ripercorriamo ...Qual è il significato di Se t'amo t'amo di Rosanna Fratello La canzone è tornata in auge dopo più di quarant'anni dall'uscita.