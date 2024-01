Grande Fratello salta e torna domani in diretta Poi si riparte col doppio appuntamento

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ilslitta a: l’col reality condotto da Alfonso Signoriniin onda sempre su Canale 5 Ilquesta sera non andrà in onda per lasciare spazio alla Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Lacol reality infatti andrà in onda eccezionalmentesera, in prima serata, su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. Ecco perché stasera dunque il programma condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda.rimandato quindi per la prima serata di, martedì 23 gennaio 2024. Leggi anche–>, Stefano punzecchia ed irrita Greta: il motivo del battibecco Il ...

commozione per questi ultimi: si sono intrattenuti in aula in un lungo abbraccio assieme al ... La sentenza ha anche stabilito che la maestra dovrà risarcire i genitori, ile i nonni di ...Successivamente la giornalista del rotocalco pomeridiano in onda sull'ammiraglia Mediaset ha cambiato argomento dedicando l'ultimissima parte al, visto che proprio in queste ultime ...La nuova puntata del Fratello va in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5 Quando andrà in onda il Fratello Il Fratello cambia giorno di messa in onda nella settimana che va dal 22 al 28 ...Grande Fratello Paolo rovina Perla e Mirko: “Stanno ancora insieme”. Nell’ultimo episodio del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha criticato Giuseppe Garibaldi, accusandolo di manipolare Perla Vatiero. ...