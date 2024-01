“Grande Fratello | l’errore di Perla lo hanno sentito tutti | la regia costretta ad intervenire

Leggi su tvzap

(Di lunedì 22 gennaio 2024) News TV. Andrà in onda domani, 23 gennaio, la 32esima puntata delche questa sera ha lasciato spazio alla finale di Supercoppa Italia tra Napoli e Inter. In nomination si sfidano Beatrice, Sergio e Federico. Chi perderà finirà al televoto per l’eliminazione con Stefano e i nominati della puntata. Nella casa, intanto, i coinquilini chiacchierano del più e del meno e grazie alle telecamere e microfoni sempre accesi il pubblico da casa può ascoltare quello che dicono. Anche ciò che non si può sentire.. Leggi anche: “”, la confessione clamorosa sue Mirko: “Stanno ancora insieme” Leggi anche: “”, uno dei concorrenti fa un’insinuazione: “Secondo me è gay”dilo ...