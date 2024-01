“Grande Fratello” | il colpo basso di Fiordaliso a Beatrice scatena la polemica

La puntata del Grande Fratello prevista per oggi lunedì 22 gennaio 2024 non andrà in onda venendo eccezionalmente spostata di qualche ora a causa di ... (anticipazionitv)

Il Grande Fratello non va in onda stasera , lunedì 22 gennaio 2024: scopriamo quando torna , perché e cosa c'è al suo posto . Non è il primo cambio di ... (ilgiornaleditalia)

Festeggiamenti e polemiche per la moltitudine di Perletti, ossia il fandom dedicato agli ex protagonisti di Temptation Island, a causa di una sporta ... (tuttivip)

Ildi Emanuela Orlandi ha proseguito il suo discorso citando Dario Franceschini: 'Se vuoi la conferma di questo devi chiedere all'epoca, non adesso, al ministro dei Beni Culturali ......6 milioni di spettatori contro i 4,5 dell'esordio) ma ha comunque vinto la "battaglia degli ascolti" contro l'ammiraglia Mediaset, ferma a 2,5 milioni con il. La Storia: la trama ...Heidi Baci da qualche settimana, amata ex concorrente del Grande Fratello, è entrata in qualità di inquilina nella versione albanese del reality. Parlando con gli altri concorrenti non ha voluto ...Il Grande Fratello salta, ancora una volta. La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini rinuncia al consueto appuntamento di inizio settimana per lasciare spazio alla partita di ...