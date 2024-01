Grande Fratello | Fiordaliso critica Beatrice Luzzi | Pesante | vuole avere Vittorio sotto controllo VIDEO

Il Grande Fratello non va in onda stasera , lunedì 22 gennaio 2024: scopriamo quando torna , perché e cosa c'è al suo posto . Non è il primo cambio di ... (ilgiornaleditalia)

Festeggiamenti e polemiche per la moltitudine di Perletti, ossia il fandom dedicato agli ex protagonisti di Temptation Island, a causa di una sporta ... (tuttivip)

In una mossa sorprendente che ha colto molti telespettatori di sorpresa, la puntata del Grande Fratello prevista per stasera , 22 gennaio 2024, non ... (donnapop)

... mentre un altro, Gianni, era scomparso qualche anno fa in un incidente sul lago di Piazze. Da giovane è stato anche consigliere comunale, ma la suapassione è sempre stata lo sport, ...Salta l'appuntamento del2024 di lunedì 22 gennaio . Come mai Il reality show di Alfonso Signorini cambia ancora programmazione. Scopriamo il perchè!news: la puntata del 22 gennaio 2024 non ...Peccato però che l’ex concorrente del Grande Fratello non sia l’unica persona con cui il calciatore si frequenta. A documentarlo il portale Dillinger News che ha pubblicato delle foto in cui si vede ...L’attrice non ha preso affatto bene lo scherzo della cantante sul presunto bacio tra Greta Rossetti e il modello: cos’è successo tra le due ...