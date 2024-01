Grande Fratello | Beatrice Luzzi censurata dalla regia | ecco per quale motivo

(Di lunedì 22 gennaio 2024)alè statapoco fa. Il? C’entrano le scadenze dei contrattiè statapochi minuti fa al, mentre stava chiacchierando della durata del programma ed esternando il suo parere, quando appunto parlando in cucina con Stefano stava dicendo della scadenza del suo contratto che era appunto per la prossima settimana: “sarebbe stata una fine corretta” ha affermato lae subito laha interrotto l’audio.è una concorrente forte nella casa di Cinecittà ed è amatissima anche fuoricasa del...

Al Grande Fratello sta per arrivare una notizia importantissima su Beatrice . Lei ancora non sa niente, ma dall’esterno del programma c’è chi lo ha ... (caffeinamagazine)

commozione per questi ultimi: si sono intrattenuti in aula in un lungo abbraccio assieme al ... La sentenza ha anche stabilito che la maestra dovrà risarcire i genitori, ile i nonni di ...commozione per questi ultimi: si sono intrattenuti in aula in un lungo abbraccio assieme al ... La sentenza ha anche stabilito che la maestra dovrà risarcire i genitori, ile i nonni di ...