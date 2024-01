Grande Fratello | Anita Olivieri mette in guardia Giuseppe Garibaldi da Perla Vatiero e Greta Rossetti | “Usa la testa!”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nella Casa dell’avvicinamento traha destato non pochi dubbi, nei telespettatori e negli stessi concorrenti. Se Mirko Brunetti – che ha lasciatodopo essere stato eliminato – ha insinuato che il bidello calabrese stia “giocando” con la sua ex ( “E’ un giocatore e l’ha dimostrato in più occasioni. Non è un’amicizia disinteressata, in lui c’è della malizia”), alcuni ritengono che sia proprioa cercare le attenzioni di. La salernitana, infatti, ha sottolineato di non percepire malizia nel comportamento del coinquilino, chiedendosi cosa abbia spinto Mirko ad attaccare. “Mi faccio tante domande nei confronti di. Non ...

La puntata del Grande Fratello prevista per oggi lunedì 22 gennaio 2024 non andrà in onda venendo eccezionalmente spostata di qualche ora a causa di ... (anticipazionitv)

Il Grande Fratello non va in onda stasera , lunedì 22 gennaio 2024: scopriamo quando torna , perché e cosa c'è al suo posto . Non è il primo cambio di ... (ilgiornaleditalia)

Tutti in un clima dieuforia e orgoglio hanno tessuto le lodi di un progetto Ducati a 360°, ... Luca Marini e il rapporto colValentino Rossi, la ...Perciò, in una società in cui il "" ci spia ad ogni respiro, non serve poi un genio per rintracciare le immagini dei colpevoli, piccoli e grandi, e sbatterli fuori da uno stadio, anche ...Heidi Baci da qualche settimana, amata ex concorrente del Grande Fratello, è entrata in qualità di inquilina nella versione albanese del reality. Parlando con gli altri concorrenti non ha voluto ...Il Grande Fratello salta, ancora una volta. La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini rinuncia al consueto appuntamento di inizio settimana per lasciare spazio alla partita di ...