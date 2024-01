GRAN SASSO | SANTANGELO FI | PRESTO INCONTRO CON MINISTRO AMBIENTE PER DISCUTERE DEL GRAN SASSO

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'Aquila - "L'approvazione del provvedimento di giunta regionale del 28 dicembre 2023 pone seri problemi sui i vincoli che derivano sul territorio del parco dele sul suo futuro. Certo mi sarei aspettato un coinvolgimento diverso delle forze politiche e dei rappresentanti del territorio aquilano in sede regionale e locale. Sugli sviluppi di quanto accaduto di concerto con il Presidente on. Nazario Pagano incontreremo ilall’on. Pichetto Fratin esponente di Forza Italia per valutare il reale impatto sullo sviluppo del territorio aquilano della delibera portata all'approvazione in giunta regionale il 28 dicembre 2023. Metteremo in campo ogni possibile azione per sostenere le legittime esigenze della città dell'Aquila e dei suoi cittadini." Così in una nota il ...

AGI - Un 53enne albanese è morto a Bareggio, nel Milanese, dopo essere caduto dal tetto di un capannone di una ditta di carpenteria metallica. È successo poco dopo le 7 in via24/a. Da una prima ricostruzione di quello che appare essere un incidente sul lavoro sembra che la causa sia legata a un parapetto ammalorato. Sulla vicenda indagano i carabinieri della ...... DNG, Doppiosenso, Doris Streich, EA Underwear, EA7, Edas, Elena Miro, Eleonora del Bono, Emme, Marella, Estetica, FB Uomo, Ferrante, Fly Girl, Fracomina, Gattopardo Accessori, Geox,, ...53enne trovato morto in azienda dopo una caduta Non hanno potuto fare nulla i medici e paramedici intervenuti sul posto in via Gran Sasso a Bareggio per salvare un 53enne: l'uomo è stato trovato già ...L'allarme è scattato intorno alle 7.15 in un capannone di via Gran Sasso quando il corpo è stato rivenuto a terra presumibilmente per effetto di una caduta da alcuni metri. Sul posto sono arrivati i ...