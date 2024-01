Governo | Prodi | “Siamo alla decadenza della democrazia”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Romano– foto da sito ufficiale romano.itFIRENZE – “I problemisono due. Il primo è che la moltiplicazione dei partiti obbliga alle coalizioni ovunque, coalizioni sempre più diverse, anche con partiti incompatibili tra loro. Il secondo è che opinion poll, analisi sociologiche, sociometriche fanno sì chesempre in campagna elettorale. Ci sono più mesi spesi in campagna elettorale che fuori. Da noi, poi, ci sono elezioni completamente sfasate e tutto ciò è incompatibile con la regola: c’è una legislatura che dura cinque anni e nei primi due si fanno le cose più scomode. Adesso il tempo necessario per fare le cose scomode non ce n’è più”. Lo ha detto Romanoparlando a Firenze durante un incontro ...

E sebbene il monito di Romano- padre nobile ed ex premier - ma anche i sondaggi dell'... die di opposizione, e potrebbe convenire a entrambe, argomenta più di qualche analista. Tanto ...Tra le attenuanti generiche che si possono riconoscere ai vari, D'Alema, Amato, Ciampi, ... 2024); potrebbe aver influito nella loro decisione anche il comportamento deldi allora. Appare ...Roma, 22 gen. (askanews) - "Sono due i problemi della democrazia europea. Il primo è che la moltiplicazione dei partiti obbliga alle coalizioni ovunque, coalizioni sempre più diverse. Perfino in Germa ...FIRENZE (ITALPRESS) – Le candidature dei leader politici alle Europee “e questo vale per tutti, sono erosioni della democrazia che la rovinano. Mi candido per una cosa che non farò, lo faccio per prop ...