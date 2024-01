Gli Statuto tornano in tour per festeggiare 40+1 anni di carriera

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen. (askanews) – Al via la nuova serie di concerti del 40 Club1983-2023 della storica mod band torinese. Sette date in giro per l’Italia dovei loro primi “40di musica, impegno, divertimento, rabbia e stile all’insegna del Modernismo”. Con la recente pubblicazione dell’album “Bella storia”, la band capitanata da Oscar “oSKAr” Giammarinaro, ribadisce le sue sonorità pop che mescolano soul, ska e powerpop. Le loro nuove canzoni, pur avendo radici musicali precise, hanno soluzioni sonore più che mai attuali, con testi incisivi e ruvidi; parole che illustrano uno stato d’animo ribelle, reso credibile, sia artisticamente sia ideologicamente, dalla loro lunga e coerente. Glisono una realtà unica, che ha scritto capitoli ...

Al via la nuova serie di concerti del 40 Club tour 1983-2023 della storica mod band torinese Statuto . Sette date in giro per l’Italia dove ... (lopinionista)

...e Venezio Investments annunciano il recesso di Venezio da Double R in conformità con le previsioni dell'attualedi Double R nonché dell'accordo di investimento sottoscritto tra Venezio e...sono una realtà unica. Con la loro spiccata identità Mod ( fatta di scelte culturali , estetiche e artistiche sempre chiare e precise), con il loro stile, con la loro immediatezza e con ...Al via la nuova serie di concerti del 40 Club Tour 1983-2023 della storica mod band torinese Statuto. Sette date in giro per l’Italia dove festeggiare i loro primi "40 anni di musica, impegno, ...Al via la nuova serie di concerti del 40 Club Tour 1983-2023 della storica mod band torinese Statuto. Sette date in giro per l’Italia dove festeggiare i ...