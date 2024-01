Giurie importanti | De Filippi punge Michielin e tira in ballo Morgan | la replica

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nella puntata di “Amici” di ieri, domenica 21 gennaio, Maria Deha ospitato Aiello, Paola Turci e Francescain quanto giudici della gara di canto e Thomas Signorelli per la gara di. Come di consueto, durante le diverse delle esibizioni degli allievi, non sono mancati gli scontri, in primis tra i professori. In particolare, Alessandra Celentano ha avuto da ridire sul ballerino Kumo, scontrandosi con il collega Emanuel Lo. Sempre la Maestra ha detto la sua riguardo altri membri della scuola di danza, a partire dalle solite accuse nei confronti di Nicholas. Lo stesso è accaduto poi per il canto, con i battibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che sembrano non volersi acquietare. In tutto ciò, Maria Deha ironizzato sulla situazione, come è solita fare, e in particolar modo si è ...