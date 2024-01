Giugliano | grande successo per “La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei”

Lanovità della Serie C 2023 - 2024 sarà la presenza di 2 squadre Under 23 : alla Juve Next ... Gioele Anni Ore 20:45 Serie C NOW 22a Giornata Girone C: Juve Stabia vsdiretta Sky ...Stasera alle 20.45 l'Avellino di scena allo Zaccheria contro il Foggia per unclassico del ... Domani spiccano due derby nostrani, Juve Stabia -e Sorrento - Turris. Chiusura lunedi con ...Il Giugliano è una squadra che sta procedendo alla grande con il vento in poppa, ha una città attaccata alla maglia. Mi auguro che il nostro stadio sia un qualcosa che diventi un valore aggiunto.Napoli, 21 Gennaio – Allo Stir di Tufino, come in quello di Giugliano, dove conferiscono i rifiuti i Comuni consorziati dell’ATO3 Napoli, sono ancora lunghe le code di automezzi in fila per sversare.