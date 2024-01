Giubileo – La Segnalini | “Via dei corridori | ra si passa alla seconda fase con i primi cambi viabilita’” 

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A partire da mercoledì 24 gennaio il cantiere di via deisi estenderà per circa 1.700 metri nella tratta che va dai fornici di via del Mascherino fino a vicolo del Campanile escluso. I marciapiedi rimarranno fruibili per i pedoni lungo l’intera sezione e interverranno alcune modificheviabilità. Nell’area ci sarà un rafforzamento dei servizi di viabilità da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. “Il Dipartimento Csimu – dichiara l’assessore– sta andando avanti con le lavorazioni sui sanpietrini nell’area di Borgo. L’intervento finanziato con 1,8 milioni delprevede una riqualificazione profonda e duratura. Questadei lavori terminerà in circa 30 giorni e restituirà una pavimentazione completamente risanata, per procedere con il resto della strada”. La nuova ...